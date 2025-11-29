Precio de TosDis hoy

El precio actual de TosDis (DIS) hoy es $ 1.059, con una variación del 0.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DIS a USD es $ 1.059 por DIS.

TosDis actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 79,173, con un suministro circulante de 75.00K DIS. Durante las últimas 24 horas, DIS cotiza entre $ 1.05 (bajo) y $ 1.059 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 253.52, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0094393.

En el corto plazo, DIS experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -5.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TosDis (DIS)

Cap de mercado $ 79.17K$ 79.17K $ 79.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 105.42K$ 105.42K $ 105.42K Suministro de Circulación 75.00K 75.00K 75.00K Suministro total 99,860.50000000001 99,860.50000000001 99,860.50000000001

La capitalización de mercado actual de TosDis es de $ 79.17K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DIS es de 75.00K, con un suministro total de 99860.50000000001. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 105.42K.