Precio de Tokeo hoy

El precio actual de Tokeo (TOKE) hoy es $ 0.00602842, con una variación del 0.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TOKE a USD es $ 0.00602842 por TOKE.

Tokeo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 321,201, con un suministro circulante de 53.23M TOKE. Durante las últimas 24 horas, TOKE cotiza entre $ 0.00588824 (bajo) y $ 0.00607881 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.081304, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00568579.

En el corto plazo, TOKE experimentó un cambio de -0.45% en la última hora y de +2.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Tokeo (TOKE)

Cap de mercado $ 321.20K$ 321.20K $ 321.20K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 603.42K$ 603.42K $ 603.42K Suministro de Circulación 53.23M 53.23M 53.23M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Tokeo es de $ 321.20K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TOKE es de 53.23M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 603.42K.