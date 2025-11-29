Precio de Terminal hoy

El precio actual de Terminal (TERMINAL) hoy es --, con una variación del 8.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TERMINAL a USD es -- por TERMINAL.

Terminal actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 239,623, con un suministro circulante de 849.87M TERMINAL. Durante las últimas 24 horas, TERMINAL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01162659, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TERMINAL experimentó un cambio de +1.81% en la última hora y de +14.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Terminal (TERMINAL)

Cap de mercado $ 239.62K$ 239.62K $ 239.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 281.95K$ 281.95K $ 281.95K Suministro de Circulación 849.87M 849.87M 849.87M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Terminal es de $ 239.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TERMINAL es de 849.87M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 281.95K.