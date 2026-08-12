Precio de Surf Lending hoy

El precio actual de Surf Lending (SURF) hoy es $ 0.172319, con una variación del 1.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SURF a USD es $ 0.172319 por SURF.

Surf Lending actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,446,342, con un suministro circulante de 20.00M SURF. Durante las últimas 24 horas, SURF cotiza entre $ 0.162212 (bajo) y $ 0.174667 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.606445, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.03290082.

En el corto plazo, SURF experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de -3.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 33.90K.

Información del mercado de Surf Lending (SURF)

Cap de mercado $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Volumen (24H) $ 33.90K$ 33.90K $ 33.90K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.31M$ 4.31M $ 4.31M Suministro de Circulación 20.00M 20.00M 20.00M Suministro total 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Surf Lending es de $ 3.45M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 33.90K. El suministro circulante de SURF es de 20.00M, con un suministro total de 25000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.31M.