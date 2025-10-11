Información del precio (USD) de Stakecube (SCC)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00746345 $ 0.00746345 $ 0.00746345 24H Mín $ 0.0090244 $ 0.0090244 $ 0.0090244 24H Máx 24H Mín $ 0.00746345$ 0.00746345 $ 0.00746345 24H Máx $ 0.0090244$ 0.0090244 $ 0.0090244 Máximo Histórico $ 3.64$ 3.64 $ 3.64 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.47% Cambio de Precio (1D) -14.77% Cambio de Precio (7D) +6.92% Cambio de Precio (7D) +6.92%

El precio en tiempo real de Stakecube (SCC) es de $0.00767555. Durante las últimas 24 horas, SCC se ha operado entre un mínimo de $ 0.00746345 y un máximo de $ 0.0090244, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SCC es de $ 3.64, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, SCC ha cambiado en un +0.47% en la última hora, -14.77% en 24 horas y +6.92% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Stakecube (SCC)

Cap de mercado $ 125.06K$ 125.06K $ 125.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 125.07K$ 125.07K $ 125.07K Suministro de Circulación 16.28M 16.28M 16.28M Suministro total 16,281,857.91163954 16,281,857.91163954 16,281,857.91163954

La capitalización de mercado actual de Stakecube es de $ 125.06K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SCC es de 16.28M, con un suministro total de 16281857.91163954. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 125.07K.