Precio de SQUAD Strategy hoy

El precio actual de SQUAD Strategy (SQUADSTR) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SQUADSTR a USD es -- por SQUADSTR.

SQUAD Strategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,566.33, con un suministro circulante de 833.02M SQUADSTR. Durante las últimas 24 horas, SQUADSTR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SQUADSTR experimentó un cambio de -- en la última hora y de +8.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SQUAD Strategy (SQUADSTR)

Cap de mercado $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Suministro de Circulación 833.02M 833.02M 833.02M Suministro total 833,023,995.5703112 833,023,995.5703112 833,023,995.5703112

