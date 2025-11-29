Precio de Sploots by Virtuals hoy

El precio actual de Sploots by Virtuals (SPLOOT) hoy es --, con una variación del 2.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPLOOT a USD es -- por SPLOOT.

Sploots by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 265,864, con un suministro circulante de 997.25M SPLOOT. Durante las últimas 24 horas, SPLOOT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00198963, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SPLOOT experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de +4.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Cap de mercado $ 265.86K$ 265.86K $ 265.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 265.86K$ 265.86K $ 265.86K Suministro de Circulación 997.25M 997.25M 997.25M Suministro total 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

La capitalización de mercado actual de Sploots by Virtuals es de $ 265.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPLOOT es de 997.25M, con un suministro total de 997247740.9496186. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 265.86K.