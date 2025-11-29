Precio de SPLASH hoy

El precio actual de SPLASH (SPLASH) hoy es $ 0.01093291, con una variación del 4.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPLASH a USD es $ 0.01093291 por SPLASH.

SPLASH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 109,328, con un suministro circulante de 10.00M SPLASH. Durante las últimas 24 horas, SPLASH cotiza entre $ 0.01046515 (bajo) y $ 0.01096836 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.051178, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00494731.

En el corto plazo, SPLASH experimentó un cambio de +0.43% en la última hora y de +10.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SPLASH (SPLASH)

Cap de mercado $ 109.33K$ 109.33K $ 109.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 109.33K$ 109.33K $ 109.33K Suministro de Circulación 10.00M 10.00M 10.00M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

