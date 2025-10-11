Información del precio (USD) de SPICE (SPICE)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0 24H Máx $ 0 Máximo Histórico $ 0 Precio más bajo $ 0 Cambio de Precio (1H) +1.08% Cambio de Precio (1D) -13.25% Cambio de Precio (7D) -23.18%

El precio en tiempo real de SPICE (SPICE) es de --. Durante las últimas 24 horas, SPICE se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SPICE es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, SPICE ha cambiado en un +1.08% en la última hora, -13.25% en 24 horas y -23.18% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de SPICE (SPICE)

Cap de mercado $ 201.16K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 829.96K Suministro de Circulación 16.83B Suministro total 69,419,699,359.43575

La capitalización de mercado actual de SPICE es de $ 201.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPICE es de 16.83B, con un suministro total de 69419699359.43575. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 829.96K.