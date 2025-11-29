Precio de SpaceX PreStocks hoy

El precio actual de SpaceX PreStocks (SPACEX) hoy es $ 237.86, con una variación del 1.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPACEX a USD es $ 237.86 por SPACEX.

SpaceX PreStocks actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 741,963, con un suministro circulante de 3.12K SPACEX. Durante las últimas 24 horas, SPACEX cotiza entre $ 231.32 (bajo) y $ 238.83 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 247.47, mientras que el mínimo histórico fue $ 168.0.

En el corto plazo, SPACEX experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de -0.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SpaceX PreStocks (SPACEX)

Cap de mercado $ 741.96K$ 741.96K $ 741.96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 741.96K$ 741.96K $ 741.96K Suministro de Circulación 3.12K 3.12K 3.12K Suministro total 3,119.812767644 3,119.812767644 3,119.812767644

La capitalización de mercado actual de SpaceX PreStocks es de $ 741.96K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPACEX es de 3.12K, con un suministro total de 3119.812767644. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 741.96K.