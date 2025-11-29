Precio de Slap hoy

El precio actual de Slap (SLAP) hoy es --, con una variación del 6.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SLAP a USD es -- por SLAP.

Slap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 236,232, con un suministro circulante de 1.00B SLAP. Durante las últimas 24 horas, SLAP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00192179, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SLAP experimentó un cambio de -0.85% en la última hora y de -5.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Slap (SLAP)

Cap de mercado $ 236.23K$ 236.23K $ 236.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 236.23K$ 236.23K $ 236.23K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Slap es de $ 236.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SLAP es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 236.23K.