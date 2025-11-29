Precio de SERO hoy

El precio actual de SERO (SERO) hoy es $ 0.00233225, con una variación del 2.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SERO a USD es $ 0.00233225 por SERO.

SERO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,035,977, con un suministro circulante de 444.21M SERO. Durante las últimas 24 horas, SERO cotiza entre $ 0.00222581 (bajo) y $ 0.00239259 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.55192, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00149442.

En el corto plazo, SERO experimentó un cambio de +1.25% en la última hora y de +19.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SERO (SERO)

Cap de mercado $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Suministro de Circulación 444.21M 444.21M 444.21M Suministro total 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SERO es de $ 1.04M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SERO es de 444.21M, con un suministro total de 650000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.52M.