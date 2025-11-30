Precio de Sentiient hoy

El precio actual de Sentiient (SENT) hoy es --, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SENT a USD es -- por SENT.

Sentiient actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,994.7, con un suministro circulante de 1.20B SENT. Durante las últimas 24 horas, SENT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0053853, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SENT experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sentiient (SENT)

Cap de mercado $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K Suministro de Circulación 1.20B 1.20B 1.20B Suministro total 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Sentiient es de $ 17.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SENT es de 1.20B, con un suministro total de 1200000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.99K.