Precio de Rollback hoy

El precio actual de Rollback (ROLL) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROLL a USD es -- por ROLL.

Rollback actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,861.22, con un suministro circulante de 10.00M ROLL. Durante las últimas 24 horas, ROLL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02976526, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ROLL experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Rollback (ROLL)

Cap de mercado $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Suministro de Circulación 10.00M 10.00M 10.00M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Rollback es de $ 4.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROLL es de 10.00M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.86K.