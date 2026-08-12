Precio de Robin Hood hoy

El precio actual de Robin Hood (FOX) hoy es $ 0, con una variación del 69.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FOX a USD es $ 0 por FOX.

Robin Hood actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 741,945, con un suministro circulante de 1.00B FOX. Durante las últimas 24 horas, FOX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00432259, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FOX experimentó un cambio de +9.96% en la última hora y de +127.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 257.48K.

Información del mercado de Robin Hood (FOX)

Cap de mercado $ 741.95K$ 741.95K $ 741.95K Volumen (24H) $ 257.48K$ 257.48K $ 257.48K Cap. de mercado totalmente diluida $ 741.95K$ 741.95K $ 741.95K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Robin Hood es de $ 741.95K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 257.48K. El suministro circulante de FOX es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 741.95K.