Precio de Ribbit on Base hoy

El precio actual de Ribbit on Base (RIBBIT) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RIBBIT a USD es -- por RIBBIT.

Ribbit on Base actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,361.89, con un suministro circulante de 1.00B RIBBIT. Durante las últimas 24 horas, RIBBIT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RIBBIT experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ribbit on Base (RIBBIT)

Cap de mercado $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ribbit on Base es de $ 19.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RIBBIT es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.36K.