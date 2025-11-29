Precio de Retail DAO hoy

El precio actual de Retail DAO (RETAIL) hoy es $ 0.00109052, con una variación del 1.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RETAIL a USD es $ 0.00109052 por RETAIL.

Retail DAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 794,611, con un suministro circulante de 728.40M RETAIL. Durante las últimas 24 horas, RETAIL cotiza entre $ 0.00108534 (bajo) y $ 0.00111002 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00157166, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00078361.

En el corto plazo, RETAIL experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +7.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Retail DAO (RETAIL)

Cap de mercado $ 794.61K$ 794.61K $ 794.61K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Suministro de Circulación 728.40M 728.40M 728.40M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Retail DAO es de $ 794.61K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RETAIL es de 728.40M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.09M.