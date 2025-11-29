Precio de Restaking Vault ETH hoy

El precio actual de Restaking Vault ETH (RSTETH) hoy es $ 3,315.17, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RSTETH a USD es $ 3,315.17 por RSTETH.

Restaking Vault ETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,307,567, con un suministro circulante de 11.25K RSTETH. Durante las últimas 24 horas, RSTETH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6,262.2, mientras que el mínimo histórico fue $ 3,315.17.

En el corto plazo, RSTETH experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Restaking Vault ETH (RSTETH)

Cap de mercado $ 37.31M$ 37.31M $ 37.31M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.29M$ 37.29M $ 37.29M Suministro de Circulación 11.25K 11.25K 11.25K Suministro total 11,247.25290586398 11,247.25290586398 11,247.25290586398

La capitalización de mercado actual de Restaking Vault ETH es de $ 37.31M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RSTETH es de 11.25K, con un suministro total de 11247.25290586398. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.29M.