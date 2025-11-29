Precio de RAGE GUY hoy

El precio actual de RAGE GUY (RAGE) hoy es $ 0.0010542, con una variación del 13.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RAGE a USD es $ 0.0010542 por RAGE.

RAGE GUY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,037,888, con un suministro circulante de 984.02M RAGE. Durante las últimas 24 horas, RAGE cotiza entre $ 0.00103445 (bajo) y $ 0.00122499 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00592337, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RAGE experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de +27.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de RAGE GUY (RAGE)

Cap de mercado $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Suministro de Circulación 984.02M 984.02M 984.02M Suministro total 984,021,845.017773 984,021,845.017773 984,021,845.017773

La capitalización de mercado actual de RAGE GUY es de $ 1.04M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RAGE es de 984.02M, con un suministro total de 984021845.017773. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.04M.