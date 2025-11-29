Precio de Quq hoy

El precio actual de Quq (QUQ) hoy es $ 0.00301476, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QUQ a USD es $ 0.00301476 por QUQ.

Quq actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,009,049, con un suministro circulante de 1.00B QUQ. Durante las últimas 24 horas, QUQ cotiza entre $ 0.0029858 (bajo) y $ 0.00301817 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00873474, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, QUQ experimentó un cambio de +0.15% en la última hora y de -16.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Quq (QUQ)

Cap de mercado $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Quq es de $ 3.01M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de QUQ es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.01M.