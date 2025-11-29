Precio de Puffverse hoy

El precio actual de Puffverse (PFVS) hoy es $ 0.00223499, con una variación del 10.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PFVS a USD es $ 0.00223499 por PFVS.

Puffverse actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 256,188, con un suministro circulante de 116.62M PFVS. Durante las últimas 24 horas, PFVS cotiza entre $ 0.00188072 (bajo) y $ 0.00253828 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.086767, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0014946.

En el corto plazo, PFVS experimentó un cambio de -0.90% en la última hora y de +44.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Puffverse (PFVS)

Cap de mercado $ 256.19K$ 256.19K $ 256.19K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Suministro de Circulación 116.62M 116.62M 116.62M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Puffverse es de $ 256.19K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PFVS es de 116.62M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.20M.