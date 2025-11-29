Precio de PSX hoy

El precio actual de PSX (PSX) hoy es --, con una variación del 4.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PSX a USD es -- por PSX.

PSX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 260,899, con un suministro circulante de 1.00B PSX. Durante las últimas 24 horas, PSX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0020021, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PSX experimentó un cambio de -0.36% en la última hora y de -14.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PSX (PSX)

Cap de mercado $ 260.90K$ 260.90K $ 260.90K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 260.90K$ 260.90K $ 260.90K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

