Precio de Prystine hoy

El precio actual de Prystine (PRYS) hoy es $ 0.00014926, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRYS a USD es $ 0.00014926 por PRYS.

Prystine actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 149,261, con un suministro circulante de 999.98M PRYS. Durante las últimas 24 horas, PRYS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00595177, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00012505.

En el corto plazo, PRYS experimentó un cambio de -- en la última hora y de +5.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Prystine (PRYS)

Cap de mercado $ 149.26K$ 149.26K $ 149.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 149.26K$ 149.26K $ 149.26K Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,984,155.401847 999,984,155.401847 999,984,155.401847

La capitalización de mercado actual de Prystine es de $ 149.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PRYS es de 999.98M, con un suministro total de 999984155.401847. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 149.26K.