Precio de Project DogCat DCAT hoy

El precio actual de Project DogCat DCAT (DCAT) hoy es $ 0.00180556, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DCAT a USD es $ 0.00180556 por DCAT.

Project DogCat DCAT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 180,562, con un suministro circulante de 100.00M DCAT. Durante las últimas 24 horas, DCAT cotiza entre $ 0.00180376 (bajo) y $ 0.00181334 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00184969, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00172207.

En el corto plazo, DCAT experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +2.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.12.

Información del mercado de Project DogCat DCAT (DCAT)

Cap de mercado $ 180.56K$ 180.56K $ 180.56K Volumen (24H) $ 7.12$ 7.12 $ 7.12 Cap. de mercado totalmente diluida $ 180.56K$ 180.56K $ 180.56K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Project DogCat DCAT es de $ 180.56K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.12. El suministro circulante de DCAT es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 180.56K.