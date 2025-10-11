Información del precio (USD) de Privix (PRIVIX)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.064954 $ 0.064954 $ 0.064954 24H Mín $ 0.078469 $ 0.078469 $ 0.078469 24H Máx 24H Mín $ 0.064954$ 0.064954 $ 0.064954 24H Máx $ 0.078469$ 0.078469 $ 0.078469 Máximo Histórico $ 0.373502$ 0.373502 $ 0.373502 Precio más bajo $ 0.05677$ 0.05677 $ 0.05677 Cambio de Precio (1H) -1.18% Cambio de Precio (1D) -2.69% Cambio de Precio (7D) -20.39% Cambio de Precio (7D) -20.39%

El precio en tiempo real de Privix (PRIVIX) es de $0.067386. Durante las últimas 24 horas, PRIVIX se ha operado entre un mínimo de $ 0.064954 y un máximo de $ 0.078469, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de PRIVIX es de $ 0.373502, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.05677.

En términos de rendimiento a corto plazo, PRIVIX ha cambiado en un -1.18% en la última hora, -2.69% en 24 horas y -20.39% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Privix (PRIVIX)

Cap de mercado $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Suministro de Circulación 21.00M 21.00M 21.00M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Privix es de $ 1.41M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PRIVIX es de 21.00M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.41M.