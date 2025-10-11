El precio en vivo de Privix hoy es de 0.067386 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de PRIVIX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de PRIVIX en MEXC ahora.El precio en vivo de Privix hoy es de 0.067386 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de PRIVIX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de PRIVIX en MEXC ahora.

Logo de Privix

Precio de Privix (PRIVIX)

No listado

Precio en vivo de 1 PRIVIX en USD:

$0.067386
$0.067386$0.067386
-2.60%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Privix (PRIVIX)
Última actualización de la página: 2025-10-11 14:10:14 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Privix (PRIVIX)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.064954
$ 0.064954$ 0.064954
24H Mín
$ 0.078469
$ 0.078469$ 0.078469
24H Máx

$ 0.064954
$ 0.064954$ 0.064954

$ 0.078469
$ 0.078469$ 0.078469

$ 0.373502
$ 0.373502$ 0.373502

$ 0.05677
$ 0.05677$ 0.05677

-1.18%

-2.69%

-20.39%

-20.39%

El precio en tiempo real de Privix (PRIVIX) es de $0.067386. Durante las últimas 24 horas, PRIVIX se ha operado entre un mínimo de $ 0.064954 y un máximo de $ 0.078469, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de PRIVIX es de $ 0.373502, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.05677.

En términos de rendimiento a corto plazo, PRIVIX ha cambiado en un -1.18% en la última hora, -2.69% en 24 horas y -20.39% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Privix (PRIVIX)

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

--
----

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Privix es de $ 1.41M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PRIVIX es de 21.00M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.41M.

Historial de precios de Privix (PRIVIX) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Privix a USD fue de $ -0.00186938549384434.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Privix a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Privix a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Privix a USD fue de $ 0.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.00186938549384434-2.69%
30 Días$ 0--
60 Días$ 0--
90 Días$ 0--

Qué es Privix (PRIVIX)

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.

In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.

Key Features

  • Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
  • Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
  • EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
  • Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
  • Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.

The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:

  • Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
  • Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
  • PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
  • Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
  • And there's more!

Recurso Privix(PRIVIX)

Predicción del precio de Privix (USD)

¿Cuánto valdrá Privix (PRIVIX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Privix (PRIVIX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Privix.

¡Consulta la predicción del precio de Privix ahora!

PRIVIX a monedas locales

Tokenómica de Privix (PRIVIX)

Entender la tokenómica de Privix (PRIVIX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de PRIVIX!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Privix (PRIVIX)

¿Cuánto vale Privix (PRIVIX) hoy?
El precio en vivo de PRIVIX en USD es de 0.067386 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de PRIVIX en USD?
El precio actual de PRIVIX en USD es de $ 0.067386. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Privix?
La capitalización de mercado de PRIVIX es de $ 1.41M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de PRIVIX?
El suministro circulante de PRIVIX es de 21.00M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de PRIVIX?
PRIVIX alcanzó un precio ATH de 0.373502 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de PRIVIX?
PRIVIX vio un precio ATL de 0.05677 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de PRIVIX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para PRIVIX es de -- USD.
¿PRIVIX subirá más este año?
El precio de PRIVIX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de PRIVIX para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 14:10:14 (UTC+8)

