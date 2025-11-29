Precio de Popi hoy

El precio actual de Popi (POPI) hoy es $ 0.00035494, con una variación del 1.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POPI a USD es $ 0.00035494 por POPI.

Popi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 354,936, con un suministro circulante de 1.00B POPI. Durante las últimas 24 horas, POPI cotiza entre $ 0.00034948 (bajo) y $ 0.00035494 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00146295, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00030755.

En el corto plazo, POPI experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -37.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Popi (POPI)

Cap de mercado $ 354.94K$ 354.94K $ 354.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 354.94K$ 354.94K $ 354.94K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Popi es de $ 354.94K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de POPI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 354.94K.