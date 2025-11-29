Precio de Polyswipe hoy

El precio actual de Polyswipe (SWIPE) hoy es --, con una variación del 6.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SWIPE a USD es -- por SWIPE.

Polyswipe actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,226, con un suministro circulante de 1.00B SWIPE. Durante las últimas 24 horas, SWIPE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00160508, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SWIPE experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -14.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Polyswipe (SWIPE)

Cap de mercado $ 34.23K$ 34.23K $ 34.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.23K$ 34.23K $ 34.23K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Polyswipe es de $ 34.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SWIPE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.23K.