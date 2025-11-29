Precio de Poggers hoy

El precio actual de Poggers ($POGGERS) hoy es --, con una variación del 3.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $POGGERS a USD es -- por $POGGERS.

Poggers actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 28,289, con un suministro circulante de 984.67M $POGGERS. Durante las últimas 24 horas, $POGGERS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $POGGERS experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -14.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Poggers ($POGGERS)

Cap de mercado $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K Suministro de Circulación 984.67M 984.67M 984.67M Suministro total 984,674,629.4162228 984,674,629.4162228 984,674,629.4162228

La capitalización de mercado actual de Poggers es de $ 28.29K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $POGGERS es de 984.67M, con un suministro total de 984674629.4162228. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.29K.