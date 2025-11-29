Precio de Pinealon hoy

El precio actual de Pinealon (PNL) hoy es --, con una variación del 0.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PNL a USD es -- por PNL.

Pinealon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,416, con un suministro circulante de 999.71M PNL. Durante las últimas 24 horas, PNL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PNL experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pinealon (PNL)

Cap de mercado $ 20.42K$ 20.42K $ 20.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.42K$ 20.42K $ 20.42K Suministro de Circulación 999.71M 999.71M 999.71M Suministro total 999,706,666.019517 999,706,666.019517 999,706,666.019517

La capitalización de mercado actual de Pinealon es de $ 20.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PNL es de 999.71M, con un suministro total de 999706666.019517. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.42K.