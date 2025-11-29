Precio de PIGEONS hoy

El precio actual de PIGEONS (PIGEONS) hoy es $ 0.00251827, con una variación del 9.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIGEONS a USD es $ 0.00251827 por PIGEONS.

PIGEONS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 802,885, con un suministro circulante de 318.82M PIGEONS. Durante las últimas 24 horas, PIGEONS cotiza entre $ 0.00224954 (bajo) y $ 0.00285404 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00553629, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PIGEONS experimentó un cambio de -2.48% en la última hora y de +6.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PIGEONS (PIGEONS)

Cap de mercado $ 802.89K$ 802.89K $ 802.89K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 808.37K$ 808.37K $ 808.37K Suministro de Circulación 318.82M 318.82M 318.82M Suministro total 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001

La capitalización de mercado actual de PIGEONS es de $ 802.89K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PIGEONS es de 318.82M, con un suministro total de 321000123.0000001. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 808.37K.