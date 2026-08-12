Precio de PetroDollar hoy

El precio actual de PetroDollar (XPD) hoy es $ 0, con una variación del 3.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XPD a USD es $ 0 por XPD.

PetroDollar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,828.1, con un suministro circulante de 996.00M XPD. Durante las últimas 24 horas, XPD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XPD experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +3.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PetroDollar (XPD)

Cap de mercado $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Suministro de Circulación 996.00M 996.00M 996.00M Suministro total 996,003,286.603694 996,003,286.603694 996,003,286.603694

La capitalización de mercado actual de PetroDollar es de $ 12.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XPD es de 996.00M, con un suministro total de 996003286.603694. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.83K.