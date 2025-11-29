Precio de PEPECAT hoy

El precio actual de PEPECAT (PEPECAT) hoy es $ 0.00112126, con una variación del 8.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PEPECAT a USD es $ 0.00112126 por PEPECAT.

PEPECAT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,110,382, con un suministro circulante de 989.74M PEPECAT. Durante las últimas 24 horas, PEPECAT cotiza entre $ 0.00111749 (bajo) y $ 0.00123767 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01174348, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002295.

En el corto plazo, PEPECAT experimentó un cambio de +0.26% en la última hora y de -4.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PEPECAT (PEPECAT)

Cap de mercado $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Suministro de Circulación 989.74M 989.74M 989.74M Suministro total 989,738,750.685044 989,738,750.685044 989,738,750.685044

