Información del precio (USD) de Pege (PEGECOIN)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00722476$ 0.00722476 $ 0.00722476 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.83% Cambio de Precio (1D) -16.07% Cambio de Precio (7D) -28.19% Cambio de Precio (7D) -28.19%

El precio en tiempo real de Pege (PEGECOIN) es de --. Durante las últimas 24 horas, PEGECOIN se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de PEGECOIN es de $ 0.00722476, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, PEGECOIN ha cambiado en un +0.83% en la última hora, -16.07% en 24 horas y -28.19% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Pege (PEGECOIN)

Cap de mercado $ 27.53K$ 27.53K $ 27.53K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.53K$ 27.53K $ 27.53K Suministro de Circulación 998.73M 998.73M 998.73M Suministro total 998,726,421.084064 998,726,421.084064 998,726,421.084064

La capitalización de mercado actual de Pege es de $ 27.53K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PEGECOIN es de 998.73M, con un suministro total de 998726421.084064. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.53K.