Precio de Paper Bag hoy

El precio actual de Paper Bag (PAPER) hoy es --, con una variación del 3.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PAPER a USD es -- por PAPER.

Paper Bag actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,901.2, con un suministro circulante de 999.06M PAPER. Durante las últimas 24 horas, PAPER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PAPER experimentó un cambio de +0.30% en la última hora y de +4.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Paper Bag (PAPER)

Cap de mercado $ 13.90K$ 13.90K $ 13.90K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.90K$ 13.90K $ 13.90K Suministro de Circulación 999.06M 999.06M 999.06M Suministro total 999,060,228.2898616 999,060,228.2898616 999,060,228.2898616

La capitalización de mercado actual de Paper Bag es de $ 13.90K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PAPER es de 999.06M, con un suministro total de 999060228.2898616. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.90K.