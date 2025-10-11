Información del precio (USD) de Orbitt Token (ORBT)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.102712 $ 0.102712 $ 0.102712 24H Mín $ 0.132947 $ 0.132947 $ 0.132947 24H Máx 24H Mín $ 0.102712$ 0.102712 $ 0.102712 24H Máx $ 0.132947$ 0.132947 $ 0.132947 Máximo Histórico $ 0.694947$ 0.694947 $ 0.694947 Precio más bajo $ 0.00138494$ 0.00138494 $ 0.00138494 Cambio de Precio (1H) +1.07% Cambio de Precio (1D) -16.24% Cambio de Precio (7D) -21.88% Cambio de Precio (7D) -21.88%

El precio en tiempo real de Orbitt Token (ORBT) es de $0.110205. Durante las últimas 24 horas, ORBT se ha operado entre un mínimo de $ 0.102712 y un máximo de $ 0.132947, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ORBT es de $ 0.694947, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00138494.

En términos de rendimiento a corto plazo, ORBT ha cambiado en un +1.07% en la última hora, -16.24% en 24 horas y -21.88% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Orbitt Token (ORBT)

Cap de mercado $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Suministro de Circulación 14.94M 14.94M 14.94M Suministro total 19,999,658.88032693 19,999,658.88032693 19,999,658.88032693

La capitalización de mercado actual de Orbitt Token es de $ 1.65M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ORBT es de 14.94M, con un suministro total de 19999658.88032693. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.20M.