Información del precio (USD) de OnlyBruvs (BRUVS)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -3.99% Cambio de Precio (7D) -12.89% Cambio de Precio (7D) -12.89%

El precio en tiempo real de OnlyBruvs (BRUVS) es de --. Durante las últimas 24 horas, BRUVS se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BRUVS es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BRUVS ha cambiado en un -- en la última hora, -3.99% en 24 horas y -12.89% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de OnlyBruvs (BRUVS)

Cap de mercado $ 26.75K$ 26.75K $ 26.75K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.75K$ 26.75K $ 26.75K Suministro de Circulación 999.95M 999.95M 999.95M Suministro total 999,945,657.9342407 999,945,657.9342407 999,945,657.9342407

La capitalización de mercado actual de OnlyBruvs es de $ 26.75K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BRUVS es de 999.95M, con un suministro total de 999945657.9342407. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.75K.