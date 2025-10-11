Información del precio (USD) de Nya (NYA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.44% Cambio de Precio (1D) -13.52% Cambio de Precio (7D) -16.69% Cambio de Precio (7D) -16.69%

El precio en tiempo real de Nya (NYA) es de --. Durante las últimas 24 horas, NYA se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de NYA es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, NYA ha cambiado en un -0.44% en la última hora, -13.52% en 24 horas y -16.69% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Nya (NYA)

Cap de mercado $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Suministro de Circulación 36.77T 36.77T 36.77T Suministro total 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91

La capitalización de mercado actual de Nya es de $ 4.51M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NYA es de 36.77T, con un suministro total de 36830899415101.91. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.52M.