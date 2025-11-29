Precio de nunu hoy

El precio actual de nunu (NUNU) hoy es $ 0.00022768, con una variación del 14.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NUNU a USD es $ 0.00022768 por NUNU.

nunu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 227,783, con un suministro circulante de 999.95M NUNU. Durante las últimas 24 horas, NUNU cotiza entre $ 0.00021287 (bajo) y $ 0.00026984 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00768959, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00021287.

En el corto plazo, NUNU experimentó un cambio de +2.94% en la última hora y de -32.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de nunu (NUNU)

Cap de mercado $ 227.78K$ 227.78K $ 227.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 227.78K$ 227.78K $ 227.78K Suministro de Circulación 999.95M 999.95M 999.95M Suministro total 999,945,523.207876 999,945,523.207876 999,945,523.207876

La capitalización de mercado actual de nunu es de $ 227.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NUNU es de 999.95M, con un suministro total de 999945523.207876. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 227.78K.