Precio de Nosey hoy

El precio actual de Nosey (NOSEY) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOSEY a USD es -- por NOSEY.

Nosey actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,197.0, con un suministro circulante de 998.93M NOSEY. Durante las últimas 24 horas, NOSEY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0012941, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NOSEY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nosey (NOSEY)

Cap de mercado $ 15.20K$ 15.20K $ 15.20K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.20K$ 15.20K $ 15.20K Suministro de Circulación 998.93M 998.93M 998.93M Suministro total 998,933,060.614242 998,933,060.614242 998,933,060.614242

La capitalización de mercado actual de Nosey es de $ 15.20K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NOSEY es de 998.93M, con un suministro total de 998933060.614242. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.20K.