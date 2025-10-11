Información del precio (USD) de Norexa (NRX)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00348211 $ 0.00348211 $ 0.00348211 24H Mín $ 0.00422719 $ 0.00422719 $ 0.00422719 24H Máx 24H Mín $ 0.00348211$ 0.00348211 $ 0.00348211 24H Máx $ 0.00422719$ 0.00422719 $ 0.00422719 Máximo Histórico $ 0.01244581$ 0.01244581 $ 0.01244581 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.55% Cambio de Precio (1D) -13.47% Cambio de Precio (7D) -37.17% Cambio de Precio (7D) -37.17%

El precio en tiempo real de Norexa (NRX) es de $0.00363909. Durante las últimas 24 horas, NRX se ha operado entre un mínimo de $ 0.00348211 y un máximo de $ 0.00422719, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de NRX es de $ 0.01244581, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, NRX ha cambiado en un +0.55% en la última hora, -13.47% en 24 horas y -37.17% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Norexa (NRX)

Cap de mercado $ 363.57K$ 363.57K $ 363.57K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 363.57K$ 363.57K $ 363.57K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Norexa es de $ 363.57K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NRX es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 363.57K.