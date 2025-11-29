Precio de Nexora hoy

El precio actual de Nexora (NEX) hoy es $ 0.16285, con una variación del 2.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NEX a USD es $ 0.16285 por NEX.

Nexora actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,115,110, con un suministro circulante de 56.00M NEX. Durante las últimas 24 horas, NEX cotiza entre $ 0.162686 (bajo) y $ 0.168615 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.405217, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.153989.

En el corto plazo, NEX experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de +4.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nexora (NEX)

Cap de mercado $ 9.12M$ 9.12M $ 9.12M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.28M$ 16.28M $ 16.28M Suministro de Circulación 56.00M 56.00M 56.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Nexora es de $ 9.12M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NEX es de 56.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.28M.