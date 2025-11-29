Precio de Nereus hoy

El precio actual de Nereus (NRS) hoy es $ 0.120685, con una variación del 1.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NRS a USD es $ 0.120685 por NRS.

Nereus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,705,217, con un suministro circulante de 39.01M NRS. Durante las últimas 24 horas, NRS cotiza entre $ 0.120076 (bajo) y $ 0.122533 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.687331, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.088159.

En el corto plazo, NRS experimentó un cambio de +0.20% en la última hora y de -5.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nereus (NRS)

Cap de mercado $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 120.62M$ 120.62M $ 120.62M Suministro de Circulación 39.01M 39.01M 39.01M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Nereus es de $ 4.71M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NRS es de 39.01M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 120.62M.