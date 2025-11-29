Precio de Nativ hoy

El precio actual de Nativ (NTV) hoy es --, con una variación del 2.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NTV a USD es -- por NTV.

Nativ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,125.05, con un suministro circulante de 29.53B NTV. Durante las últimas 24 horas, NTV cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00003445, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NTV experimentó un cambio de +1.17% en la última hora y de -9.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nativ (NTV)

Cap de mercado $ 14.13K$ 14.13K $ 14.13K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 70.80K$ 70.80K $ 70.80K Suministro de Circulación 29.53B 29.53B 29.53B Suministro total 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Nativ es de $ 14.13K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NTV es de 29.53B, con un suministro total de 148000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 70.80K.