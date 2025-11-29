Precio de Mozaic hoy

El precio actual de Mozaic (MOZ) hoy es $ 0.00020582, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOZ a USD es $ 0.00020582 por MOZ.

Mozaic actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,981, con un suministro circulante de 150.52M MOZ. Durante las últimas 24 horas, MOZ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.207574, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002929.

En el corto plazo, MOZ experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mozaic (MOZ)

Cap de mercado $ 30.98K$ 30.98K $ 30.98K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 154.21K$ 154.21K $ 154.21K Suministro de Circulación 150.52M 150.52M 150.52M Suministro total 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781

La capitalización de mercado actual de Mozaic es de $ 30.98K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOZ es de 150.52M, con un suministro total de 749226547.2474781. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 154.21K.