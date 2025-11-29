Precio de MITCH hoy

El precio actual de MITCH (IDRAWLINE) hoy es --, con una variación del 3.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IDRAWLINE a USD es -- por IDRAWLINE.

MITCH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 640,131, con un suministro circulante de 1000.00M IDRAWLINE. Durante las últimas 24 horas, IDRAWLINE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03880398, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IDRAWLINE experimentó un cambio de +0.31% en la última hora y de +66.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MITCH (IDRAWLINE)

Cap de mercado $ 640.13K$ 640.13K $ 640.13K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 640.13K$ 640.13K $ 640.13K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,922.888952 999,999,922.888952 999,999,922.888952

La capitalización de mercado actual de MITCH es de $ 640.13K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IDRAWLINE es de 1000.00M, con un suministro total de 999999922.888952. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 640.13K.