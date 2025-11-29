Precio de Mintra hoy

El precio actual de Mintra (MINT) hoy es --, con una variación del 2.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MINT a USD es -- por MINT.

Mintra actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 119,431, con un suministro circulante de 2.38B MINT. Durante las últimas 24 horas, MINT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00898646, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MINT experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de +42.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mintra (MINT)

Cap de mercado $ 119.43K$ 119.43K $ 119.43K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 119.43K$ 119.43K $ 119.43K Suministro de Circulación 2.38B 2.38B 2.38B Suministro total 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391

La capitalización de mercado actual de Mintra es de $ 119.43K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MINT es de 2.38B, con un suministro total de 2378194230.391. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 119.43K.