Precio de MICROWAVED hoy

El precio actual de MICROWAVED (MICROWAVED) hoy es --, con una variación del 5.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MICROWAVED a USD es -- por MICROWAVED.

MICROWAVED actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,867.19, con un suministro circulante de 999.76M MICROWAVED. Durante las últimas 24 horas, MICROWAVED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MICROWAVED experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de +6.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MICROWAVED (MICROWAVED)

Cap de mercado $ 13.87K$ 13.87K $ 13.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.87K$ 13.87K $ 13.87K Suministro de Circulación 999.76M 999.76M 999.76M Suministro total 999,758,648.839082 999,758,648.839082 999,758,648.839082

