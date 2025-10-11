Información del precio (USD) de MicroBitcoin (MBC)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.724754$ 0.724754 $ 0.724754 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.00% Cambio de Precio (1D) -2.78% Cambio de Precio (7D) +1.19% Cambio de Precio (7D) +1.19%

El precio en tiempo real de MicroBitcoin (MBC) es de --. Durante las últimas 24 horas, MBC se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MBC es de $ 0.724754, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, MBC ha cambiado en un -0.00% en la última hora, -2.78% en 24 horas y +1.19% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de MicroBitcoin (MBC)

Cap de mercado $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Suministro de Circulación 55.55B 55.55B 55.55B Suministro total 81,500,000,000.0 81,500,000,000.0 81,500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MicroBitcoin es de $ 1.32M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MBC es de 55.55B, con un suministro total de 81500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.94M.