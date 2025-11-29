Precio de mfercoin hoy

El precio actual de mfercoin (MFER) hoy es $ 0.00308771, con una variación del 3.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MFER a USD es $ 0.00308771 por MFER.

mfercoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,092,599, con un suministro circulante de 1000.00M MFER. Durante las últimas 24 horas, MFER cotiza entre $ 0.0030867 (bajo) y $ 0.00340849 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.263597, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00261383.

En el corto plazo, MFER experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de +13.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de mfercoin (MFER)

Cap de mercado $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

La capitalización de mercado actual de mfercoin es de $ 3.09M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MFER es de 1000.00M, con un suministro total de 999998066.04. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.09M.