Precio de MetalCore hoy

El precio actual de MetalCore (MCG) hoy es --, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MCG a USD es -- por MCG.

MetalCore actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,294.48, con un suministro circulante de 414.56M MCG. Durante las últimas 24 horas, MCG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02813719, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MCG experimentó un cambio de -- en la última hora y de -9.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MetalCore (MCG)

Cap de mercado $ 16.29K$ 16.29K $ 16.29K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.29K$ 16.29K $ 16.29K Suministro de Circulación 414.56M 414.56M 414.56M Suministro total 414,559,720.8686126 414,559,720.8686126 414,559,720.8686126

